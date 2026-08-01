landuf, landab
Folge 7: Napfgebiet (LU/BE)
16 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise ins Napfgebiet. In der ursprünglichen Hügellandschaft zwischen Luzern und Bern begegnet die Sendung Menschen, die mit Herzblut ihren eigenen Weg gehen: ein Ehepaar, das auf einem Lebenshof Tieren ein Zuhause bietet, ein Seidenproduzent mit Leidenschaft für ein seltenes Handwerk sowie eine Lebensgemeinschaft auf dem Balmeggberg, die gemeinschaftliches und nachhaltiges Leben in den Bergen pflegt.
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