Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 20. April 2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 10
Die Show vom 20. April 2021

Die Show vom 20. April 2021Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 10: Die Show vom 20. April 2021

55 Min.Ab 12

Joko kommt und bringt Erfindungen mit (und geht dann einfach nicht mehr), Alice Merton stellt sich dem schwersten "Nummer-1-Hits"-Rätsel aller Zeiten (und spricht über Steine), Jakob ist weiterhin auf der Suche nach seinem neuen Look (und findet ihn einfach nicht) und Haiyti bringt ihr eigenes Sofa und einen neuen Song mit (anschauen!).

Weitere Folgen in Staffel 2021

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen