Die Show vom 19.10.2021
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 23: Die Show vom 19.10.2021
59 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 12
Besondere Jubiläen verlangen nach besonderen Gästen. "Late Night Berlin" feiert die 101. Sendung und Matthias Schweighöfer hat seinen Besuch für diesen besonderen Anlass aufgespart. Außerdem mit herausragend guter Musik auf der Bühne: Milky Chance mit ihrem aktuellen Song "Colorado".
