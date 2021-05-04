Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 4. Mai 2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 12vom 04.05.2021
Die Show vom 4. Mai 2021

ProSiebens Investigativ-Journalist Nummer 1 - Jenke von Wilmsdorff - taucht mit Klaas in die Welt der Kriminalität ein, ProSiebens Musik-Journalist:innen Nummer 1- Romeo und Pauline - nehmen Luciano ins Kreuzverhör, Yvonne Catterfeld besingt Briefkastenzettelchen und Wäschepods und Jakob muss noch einmal durch die Prank-Hölle von Klaas und Schmitti.

