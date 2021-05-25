Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

ProSiebenStaffel 2021Folge 15vom 25.05.2021
Bei LNB genießt Klaas diesmal eine Spritztour in einem Roll-Royce mit niemand geringerem als Shirin David! Und dann warten im Studio auch noch Bill Kaulitz und Jan Delay - wem das noch nicht reicht, der darf sich auf weitere Fremdscham-Momente am Telefon freuen.

