Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 13: Die Show vom 11. Mai 2021
59 Min.Ab 12
Axel Stein versucht mit Hilfe der "Late Night Berlin"-Marktforschung neue Filmgenres für sich zu entdecken, Nora Tschirner hat nicht nur ihr neue Serie "The Mopes" dabei, sondern auch viel Gerümpel für eBay, Marteria duelliert sich mit Nora beim Dad-Joke raten und Jakob könnte beinahe vielleicht bei seiner Suche nach einem neuen Outfit fündig geworden sein.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick