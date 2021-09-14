Die Show vom 14. September 2021Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 18: Die Show vom 14. September 2021
64 Min.Ab 12
Rund eine Woche vor der Bundestagswahl lässt "Late Night Berlin" den Kanzlerkandidat:innen auf den Zahn fühlen und startet den Auftakt der Show-Rubrik "Kinder fragen Rapper" in der Politik-Edition. Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) stellen sich den etwas anderen Fragen von Pauline und Romeo. Außerdem begrüßt Klaas Schauspieler Fahri Yardim und den Gastgeber der "ProSieben-Bundestagswahl-Show", Journalist Louis Klamroth.
