Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 28.09.2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 20vom 28.09.2021
Folge 20: Die Show vom 28.09.2021

56 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12

Klaas hat am Sonntag tatsächlich noch einen der seltenen Berliner Wahlzettel ergattern können, und Jakob sorgt am Hauptbahnhof unter Einsatz seines Lebens dafür, dass die allseits beliebte Klaas-Statue unter keinen Umständen abgerissen wird. Außerdem haben Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel (vielleicht) private Gegenstände mitgebracht und Alli Neumann performt ihren Song "Frei" auf der Showbühne.

