Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 22: Die Show vom 12.10.2021
46 Min.Ab 12
"Late Night Berlin" wird 100. Zur Jubiläumsausgabe besucht die britische Band Coldplay Klaas Heufer-Umlauf - und wird prompt selbst überrascht. Beim Spiel "Fan vs. Band - The ultimate Coldplay-Quiz" trifft die Band um Frontmann Chris Martin auf einen der größten Coldplay-Fans. Kennt der Fan die Weltstars besser, als sie sich selbst?
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick