Staffel 1Folge 1
Lena's Ranch
Folge 1: Mistral
23 Min.
Lenas langjähriger Begleiter, ihr geliebtes Pferd Zabou, stirbt. Lena will nie wieder reiten. Aber da findet sie eines Nachts ein verschrecktes Pferd. Lena versteckt das Pferd und nennt es Mistral. Mistral ist wild und ängstlich, aber Lenas Fähigkeiten als Pferdeflüsterin beruhigen das Tier. Lena überredet ihren Vater, dass sie Mistral behalten darf.
