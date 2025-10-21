Staffel 1Folge 5vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 5: Der Ruf der Freiheit
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Mistral läuft weg. Er trifft eine wilde, rassige Stute und kämpft um die Anführerschaft in ihrer Herde. Lena verfolgt ihn und will ihn zurückholen. Dabei muss sie aber einsehen, dass sie den Freiheitsdrang Mistrals nicht unterbinden kann. Schweren Herzens lässt sie ihn zurück.
