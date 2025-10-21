Staffel 1Folge 2vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 2: Mistral in Gefahr
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lena soll sich um Prinz kümmern. Das Pferd von Nathan hat Angst vor Wasser. Der überhebliche Nathan versucht Lena zu küssen. Als sie sich wehrt, will er sich an ihr rächen. Er tut so, als hätte Mistral ihn angegriffen. Daraufhin beschließt Lenas Vater, Mistral in ein Ausbildungszentrum zu stecken. Lena ist verzweifelt.
