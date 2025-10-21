Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lena's Ranch

Staffel 1Folge 9vom 21.10.2025
23 Min.Ab 6

Angelo bekommt seinen ersten Auftrag als Viehhüter. Er soll eine Stierherde zu einem etwa zwei Tage entfernten Dorf treiben. Die Freunde helfen ihm, doch es tauchen Probleme auf. Angelo spielt unter dem Druck den Boss. Samantha sabotiert die Viehwanderung, weil sie selbst gerne die Aufgabe übernommen hätte und dann wird in der Gegend auch noch ein Wolf gemeldet.

