Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 7vom 21.10.2025
Der doppelte Wettkampf

Der doppelte WettkampfJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 7: Der doppelte Wettkampf

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Ein Horseball-Turnier steht an. Samanthas Team ist deutlich besser als unsere Freunde, aber sie geben ihr Bestes und schaffen es ins Finale gegen Samantha. Parallel nimmt Nico an einem Kitesurf-Wettbewerb teil und kommt auch ins Finale. Damit könnte er seinem Vater beweisen, dass er sein Hobby zum Beruf machen kann. Dummerweise finden die Finalkämpfe zur selben Zeit statt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen