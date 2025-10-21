Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 10vom 21.10.2025
Hab Vertrauen, Juliette!

Hab Vertrauen, Juliette!Jetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 10: Hab Vertrauen, Juliette!

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Juliette ist Praktikantin auf der Ranch. Das wütende kleine Mädchen hat die Scheidung der Eltern noch nicht verkraftet. Langsam gelingt es Lena und den Freunden, dass sich Juliette ein wenig öffnet. Aber als Juliette unerlaubt Mistral reitet, schimpft Lena mit ihr. Das Mädchen reißt aus. Als die Freunde sie in den Bergen einholen, kommt es zu einem Unfall.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen