Staffel 1Folge 15vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 15: Die Reportage
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Vina verreist eine Woche und bittet Lena, ihr schwangeres Pferd Lily auf der Ranch zu pflegen. Samantha bekommt mit, dass Lena von Vina als Vertrauensperson ausgewählt wurde. Aus Rache lässt sie Lily aus dem Gehege frei. Die rennt ins Dorf, wo Lena und Sophie sie einfangen können. Auf der Ranch kommt es aber zu einer Frühgeburt.
