Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 20vom 21.10.2025
Umweltverschmutzung

UmweltverschmutzungJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 20: Umweltverschmutzung

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena und die Freunde beobachten, wie mitten im Naturpark von einem verdächtigen Lastwagen ein Fass in den Fluss fällt, bevor der Wagen verschwindet. Eine Substanz läuft ins Wasser. Als Sila und ein paar Wildpferde davon trinken, werden sie krank von den giftigen Substanzen. Lenas Vater kann die Tiere retten, aber die Umweltverbrecher werden nicht ausfindig gemacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen