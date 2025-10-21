Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 14 vom 21.10.2025
23 Min. Folge vom 21.10.2025 Ab 6

Ein Vielseitigkeitswettkampf steht an. Als Nico während eines Ritts Lena vor einer Schlange rettet, küsst sie ihn im Überschwang ihrer Gefühle. Danach ist Lena ganz durcheinander. Nico denkt, da wäre mehr. Sie sprechen sich aus. Anna und Angelo sollen nichts erfahren. Doch Samantha hat den Kuss fotografiert. Um den Trek zu gewinnen, schickt sie allen das Foto kurz vor Start auf die Handys.

