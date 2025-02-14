Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Scheiden bis es kracht

SAT.1Staffel 1Folge 101vom 14.02.2025
Scheiden bis es kracht

Lenßen hilft

Folge 101: Scheiden bis es kracht

23 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Team Lenßen staunt, als Rettungssanitäterin Nina Volkerts ihre Hilfe braucht: Sie soll Nachbarin Monika Kruse angefahren und Fahrerflucht begangen haben. Doch Nina beteuert ihre Unschuld und verdächtigt ihren Noch-Ehemann Till, der ihr seit der Trennung das Leben zur Hölle macht. Während Tochter Ida und ihr Freund eine andere Theorie verfolgen, droht Nina auch noch der Jobverlust. Ingo Lenßen kämpft darum, Ninas Ruf zu retten.

