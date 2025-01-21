Lenßen hilft
Folge 67: Schwarz auf weiß
23 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Ingo Lenßen bietet der Gartencenter-Angestellten Sonja Kleinert juristische Unterstützung: Ihre Chefin Ramona hat sie hinterlistig einen Aufhebungsvertrag unterschreiben lassen, indem sie Sonja glauben ließ, es ginge nur um eine Regelung für Überstunden. Jetzt ist die 47-Jährige ihren Job los. Team Lenßen plant, der Chefin arglistige Täuschung vorzuwerfen - ein Ansatz, der den Vertrag anfechtbar machen könnte. Wird Ingo Lenßen es schaffen, Sonjas Job zu sichern?
