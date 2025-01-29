Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 95vom 29.01.2025
23 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Viola Koch ist verzweifelt: Eine Kundin wurde in ihrem Sonnenstudio heimlich fotografiert und mit Nacktfotos erpresst. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf Violas Sohn Liam, der im Studio aushilft. Als weitere Kameras entdeckt werden, spitzt sich die Lage zu: Auch Maja Gerlach wurde heimlich fotografiert. Während Viola um die Zukunft ihres Studios bangt, kämpft Team Lenßen darum, die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Werden sie es schaffen?

