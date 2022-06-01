Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 29vom 01.06.2022
Das Stiefmutter-Komplott

Folge 29: Das Stiefmutter-Komplott

23 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12

Marcel Müller (44) und seine Verlobte Jennifer Schneider (38) bitten Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Marcels Ex-Frau Meike Müller (43) will Marcel plötzlich das Umgangsrecht für die gemeinsamen Kinder Kiana (12) und Mick (8) entziehen. Zudem wirft sie dem Paar eine Kindeswohlgefährdung vor. Marcel und Jennifer weisen den Vorwurf verzweifelt zurück und haben Angst, die Kinder zu verlieren. Ingo Lenßen setzt sich beim Familiengericht für die beiden ein!

