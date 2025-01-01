Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 30
Die Klorollen-Konsequenz

23 Min.Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der niedergeschlagenen Kosmetikerin Marion Löffler (55) zum Studio gerufen, wo ihr aufgrund von Diebstahl fristlos gekündigt wird. Sie hatte eine Klopapierrolle mitgenommen, welche sie am nächsten Tag ersetzen wollte. Doch dabei wurde sie durch eine unangekündigte Taschenkontrolle von Chefin Sabine Kuhlmann (39) ertappt. Ingo Lenßen hilft der Mandantin und versucht, gegen die unverhältnismäßige Kündigung vorzugehen.

