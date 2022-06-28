Staffel 3Folge 50vom 28.06.2022
Der verlorene SohnJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 50: Der verlorene Sohn
23 Min.Folge vom 28.06.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Carina Schönherr (44) gebeten, das Umgangsrecht ihres Ex-Mannes Thorsten Hoppe (46) überprüfen zu lassen. Ihr gemeinsamer Sohn Milan (15) weigert sich, nochmal zu seinem Vater zu gehen, nachdem Thorsten ihn angeblich in seinem Zimmer eingesperrt und Milan sich, bei dem Versuch abzuhauen, den Arm gebrochen hat. Thorsten bestreitet dies. Doch woher stammt die Verletzung? Team Lenßen übernimmt und prüft das Umfeld des Teenagers.
