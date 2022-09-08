Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 55vom 08.09.2022
Liebe in der Abofalle

23 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Pia Haas (24) um Hilfe gebeten, die in großer Sorge um ihre Mutter ist. Seit einigen Monaten häufen sich die Mahnungen - und das, obwohl Helene Haas (51) sogar einen Zweitjob angenommen hat. Team Lenßen stellt fest, dass sie in die Abofalle einer Partnerschaftsagentur getappt ist. Statt der vereinbarten 75 Euro Monatsbeitrag werden 235 Euro abgebucht. Doch was steckt hinter der vermeintlichen Agentur?

