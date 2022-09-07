Staffel 3Folge 68vom 07.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 68: Nackte Tatsachen
23 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen trifft die verzweifelte Justizvollzugsbeamtin Judith Rüther (39), die die Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Sex-Videos durch ihren neuen Freund Timo Plessmann (42) fürchtet, nachdem es zu einem Streit kam. Team Lenßen kann tatsächlich eine versteckte Kamera im WG-Zimmer von Timo Plessmann finden. Aber wer hat das Sex-Video veröffentlicht?
