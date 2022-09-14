Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 78vom 14.09.2022
23 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen trifft auf das Ehepaar Pauls, das nach dem Tod von Nancys Vater vor zwei Monaten zurück nach Berlin gezogen ist, um ihre Mutter in der Familien-Konditorei zu unterstützen. Doch nun hat sich Konditormeisterin Frauke Lemke wegen starker Rückenschmerzen krank gemeldet. Das hätte Nancy auch geglaubt, wenn sie ihrer Mitarbeiterin nicht zufällig begegnet wäre - und zwar kerngesund und auf Inlineskatern!

SAT.1

