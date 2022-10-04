Staffel 3Folge 81vom 04.10.2022
Mutter auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 81: Mutter auf der Flucht
23 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird vom verzweifelten Ehepaar Tina (44) und Robert Schulz (46) um juristische Hilfe gebeten. Ihrer Tochter Lena Wolf (24) wird versuchter Totschlag zur Last gelegt, nachdem sie ihren Noch-Ehemann Niklas Wolf (26) die Treppe hinuntergestoßen haben soll. Jetzt ist die Alleinerziehende auf der Flucht und hat sogar ihre kleine Tochter bei den Großeltern zurückgelassen! Wo ist Lena und wer ist für den Tod von Niklas verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick