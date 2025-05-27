Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Dennis zieht sich zurück, WG dreht durch & der Nachbar wird Thema

Dennis zieht sich zurück, WG dreht durch & der Nachbar wird Thema

30 Min.Ab 12

Während Dennis mit Nancy die Hotelanlage auf Kreta genießt und aus der WG-WhatsApp-Gruppe austritt, drehen Paul und Gina fleißig Content für ihren Song. In Hof erzählt Xenia von ihrer Ungewissheit nach MMF. Can überrascht seine Mutter in Mannheim – später schauen sie gemeinsam eine MMF-Folge. Highlight: Konsi besucht Gina und Paul, Gina spricht mit Can über den Nachbarn, der immer die Polizei ruft – Can findet ihn attraktiv. Die Villa bleibt kreativ!

