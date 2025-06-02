Musikvideodreh & spontane PartynachtJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 57: Musikvideodreh & spontane Partynacht
30 Min.Ab 12
Früher Start für Gina: Um 5:19 Uhr macht sie sich auf den Weg nach Berlin für ihren Musikvideodreh – drei Locations, drei Outfits, am Ende gibt’s veganen Döner. In München reflektiert Dennis beim Kochen über MMF. Paul verfolgt die Show am TV. Xenia und Can kurieren sich von einer Erkältung, doch abends entscheidet ein Glückskeks: Sie gehen feiern. Vorher noch ein kurzer Abstecher zum Viktualienmarkt – und Can vergisst mal wieder seinen Autoschlüssel.
