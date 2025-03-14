Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 139
23 Min.Ab 12

Blumenverkäuferin Saskia Schirmer und Assistenzarzt Tom Hübner sind frisch verlobt. Tom kommt aus reichem Hause. Seine Eltern halten gar nichts von der Verbindung mit dem Blumenmädchen. Mutter Silvie findet Saskia nicht standesgemäß. Vater Klaus dagegen lehnt die künftige Schwiegertochter aus ganz eigenen Gründen ab. Die Liebe zwischen Saskia und Tom scheint keine Zukunft zu haben. Und die Wahrheit bringt die junge Blumenverkäuferin in Lebensgefahr.

SAT.1
