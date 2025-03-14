Mein dunkles Geheimnis
Folge 65: Der Zappelphillip
23 Min.Ab 12
Der an ADHS leidende Lukas verhält sich trotz seiner Medikamente auffällig und überfordert nicht nur seine alleinerziehende Mutter Viola, sondern auch seine ältere Schwester Sophia, die mitten in Klausuren steckt, sich aber um den Jungen kümmern muss. Als Viola erfährt, dass jemand Lukas' Medikamente entwendet hat, verdächtigt sie zunächst ihren Ex-Mann und dessen neue Freundin. Stecken die beiden wirklich hinter der Tat? Wer hat ein Interesse an den Medikamenten des Jungen?
