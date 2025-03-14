Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das Seifenblasenmädchen

SAT.1Staffel 4Folge 118
Das Seifenblasenmädchen

Das SeifenblasenmädchenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 118: Das Seifenblasenmädchen

23 Min.Ab 12

Oliver und Saskia sind vor Kurzem zusammengezogen. Bei einer gemeinsamen Mittagspause werden sie von einer Obdachlosen angebettelt. Oliver erkennt in der Frau seine Jugendliebe Jenny, die jetzt Crystal Meth-abhängig und am Ende ist. Für Saskia käme nie in Frage, einem Junkie die Hand zu reichen. So bringt Oliver Jenny heimlich im Keller der gemeinsamen Wohnung unter, bis sie einen Therapieplatz hat. Wird das Paar die Zerreißprobe überstehen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen