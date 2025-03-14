Mein dunkles Geheimnis
Folge 100: Gute Manieren
22 Min.Ab 12
Kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag entdeckt Jutta ihren Mann beim Shoppen mit einer attraktiven, fremden Frau. Auf die junge Schöne angesprochen, gibt Ralf nur fadenscheinige Erklärungen ab. Gemeinsam mit Freundin Sandra stellt Jutta ihrem Mann nach und entdeckt, dass der Bauarbeiter heimlich zu einem Benimmkurs geht. Dann spürt Jutta Ralf bei einem trauten Beisammensein mit der Fremden auf. Die Wahrheit verschlägt der Köchin zunächst den Atem.
