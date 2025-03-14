Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 101
Folge 101: Die Million ist weg

23 Min.Ab 12

Die Geldboten Egon und Fabian sind mit einer Million Euro auf dem Weg zur Bank. Sie bemerken nicht, dass ihrem Transporter ein Fahrzeug folgt. Dann erreicht sie ein Hilferuf von Fabians Frau. Die Geldboten lassen alle Sicherheitsvorkehrungen außer Acht, verlassen ihre Route und stehen der Hochschwangeren bei. Als Egon und Fabian den Transport fortsetzen wollen, kist derTransporter verschwunden! Wenn die Männer das Fahrzeug nicht wiederfinden, ist ihre Zukunft ruiniert!

SAT.1
