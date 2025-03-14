Mein dunkles Geheimnis
Folge 113: Das Spiel ist aus
23 Min.Ab 12
Polizeikommissarin Sandra und ihr Vorgesetzter Gregor sind seit kurzem heimlich ein Paar. Dann setzt ihr gemeinsamer Chef die junge Polizistin auf Gregor an. Er soll Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel sabotiert haben und sich schmieren lassen. Sandra ist alarmiert, denn privat geht ihr Freund in dem verdächtigen Lokal ein und aus. Eine Razzia bleibt ergebnislos. Sandras Freundin Antje kann sich in die Zockerrunde einschleusen und heimlich Filmaufnahmen machen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick