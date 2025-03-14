Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 113
23 Min.Ab 12

Polizeikommissarin Sandra und ihr Vorgesetzter Gregor sind seit kurzem heimlich ein Paar. Dann setzt ihr gemeinsamer Chef die junge Polizistin auf Gregor an. Er soll Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel sabotiert haben und sich schmieren lassen. Sandra ist alarmiert, denn privat geht ihr Freund in dem verdächtigen Lokal ein und aus. Eine Razzia bleibt ergebnislos. Sandras Freundin Antje kann sich in die Zockerrunde einschleusen und heimlich Filmaufnahmen machen ...

