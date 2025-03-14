Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1
Staffel 5
Folge 123
24 Min.
Ab 12

Die junge Gemeinderätin Lissy steht auf der Karriereleiter ganz weit oben. Sie soll mit dem Neubau einer Gesamtschule ein Millionen schweres Projekt vergeben. Doch ausgerechnet jetzt wird ihr Koffer mit allen wichtigen Unterlagen vertauscht. Ein Zufall? Denn wenige Tage später wird ein Dumping-Angebot für genau dieses Bauprojekt eingereicht. Woher konnte der Bauunternehmer die Angebote der Konkurrenz kennen?

