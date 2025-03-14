Mein dunkles Geheimnis
Folge 130: 50 Fahrstunden
23 Min.Ab 12
Fahrschulinhaberin Gesa fürchtet um ihre Existenz: Jemand hat über Nacht ihren Fahrschulwagen demoliert und Fahrlehrer Till mittels K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Gleich mehrere Personen kommen als Täter in Betracht: War es Exmann Ralf, der sich rächen will? Oder dessen neue Verlobte Ingeborg, die auf Gesa eifersüchtig ist? Oder will Taxifahrer Edgar die Fahrschule ruinieren, damit er genug Kundschaft hat? Gesa und Till legen Köder aus ...
