Mein dunkles Geheimnis

Auf der Straße

SAT.1Staffel 5Folge 29
Auf der Straße

Folge 29: Auf der Straße

23 Min.Ab 12

Der Obdachlose Thomas (54) macht eine unglaubliche Entdeckung: In einer Zeitungsannonce erkennt er seine Tochter Julia, die er das letzte Mal als Baby gesehen hat. Julia (25) ist hochschwanger und Thomas will sie nicht überrumpeln, doch dann bringt er mit seinem Verhalten seine Tochter in große Gefahr. Wird er erneut einen großen Fehler machen oder schafft er es, seine Tochter im letzten Moment zu retten?

