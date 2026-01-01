Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 36
23 Min.Ab 12

Julia und ihre Schwester Katharina sind beste Freundinnen. Ihr Verhältnis ist so eng, dass Katharina ihrer Schwester einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: ein Baby. Julia kann keine eigenen Kinder bekommen. Ihr Mann Phillip jedoch ist zeugungsfähig. Mit der Becherchen-Methode ist Katharina von ihrem Schwager schwanger geworden und will nun für ihre verzweifelte Schwester das Familienglück perfekt machen. Doch plötzlich verschwindet Katharina kurz vor dem Geburtstermin!

