Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 55
24 Min.Ab 12

Monika (43) ist verzweifelt. Seit zwei Tagen wird ihre 18-jährige Tochter Amanda vermisst. Sie macht sich auf der sündigen Meile Hamburgs allein auf die Suche und begibt sich in große Gefahr. Bis sie Detektiv Fabian (42) begegnet, der sofort seine beiden Kolleginnen Sophie (36) und Rieke (27) von der Hafenkanzlei einschaltet. Fabian erhält auf dem Kiez erste Hinweise, dass Amandas zwielichtiger Ex-Freund mit ihrem Verschwinden zu tun hat.

SAT.1
