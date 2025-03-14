Mein dunkles Geheimnis
Folge 58: Verrückt nach Liebe
24 Min.Ab 12
Seit dem plötzlichen Tod ihrer Eltern leidet Nina (32) unter Verfolgungsängsten. Bisher hat sich ihr seltsames Gefühl, ihr sei jemand auf den Fersen, stets als Hirngespinst herausgestellt. Doch nun liegen die Beweise in ihrer Wohnung - ein Schokoladenherz und ein goldener Ring. Wenig später schickt ihr der Stalker sogar ein Handyvideo, in dem zu sehen ist, wie er sie im Schlaf beobachtet. Nina ist sich sicher: diesmal bildet sie sich das alles nicht nur ein!
