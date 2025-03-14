Mein dunkles Geheimnis
Folge 70: Hilfe, ich bin schwanger!
23 Min.Ab 12
Für die 15-jährige Lena bricht eine Welt zusammen. Ihre große Liebe Timo (18) macht Schluss und die Schülerin ist noch dazu im dritten Monat schwanger. Mutter Anne will den werdenden Vater Timo zur Rede stellen, doch der glaubt nicht an die Schwangerschaft seiner Ex. Als Lena offenbart, dass sie Drillinge bekommt, macht Mutter Anne eine schwerwiegende Entdeckung.
