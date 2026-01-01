Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 72
23 Min.Ab 12

Die 29-jährige Marika schwebt in Lebensgefahr! Nur knapp entkommt die gelernte Verkäuferin einem Anschlag in der Sauna. Als dann auch noch ihr Auto manipuliert wird, ist Marika klar, dass sie das Opfer eines Stakers ist. Gemeinsam mit Freundin Simone will Marika hinter das Geheimnis ihres unheimlichen Verfolgers kommen. Wer hasst Marika so sehr, dass er ihr Leben zerstören will?

SAT.1
