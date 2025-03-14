Mein dunkles Geheimnis
Folge 80: Die Betrogenen
24 Min.Ab 12
Der 27-jährige Christian erwischt seine Verlobte Marie mit seinem Vater Stefan in flagranti. Marie beteuert jedoch ihre Unschuld und schiebt die ganze Verantwortung ihrem Schwiegervater in die Schuhe! Und auch Vater Stefan beteuert steif und fest eine weiße Weste zu haben: Marie hätte sich ihm aufgedrängt! Gemeinsam mit Mutter Therese macht sich Ingenieur Christian auf die Suche nach der Wahrheit.
