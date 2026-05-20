Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gallo Pardo" in Kitzingen: Deutsch mediterrane Küche in ruhiger Umgebung

Kabel EinsFolge vom 20.05.2026
"Gallo Pardo" in Kitzingen: Deutsch mediterrane Küche in ruhiger Umgebung

"Gallo Pardo" in Kitzingen: Deutsch mediterrane Küche in ruhiger UmgebungJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.05.2026: "Gallo Pardo" in Kitzingen: Deutsch mediterrane Küche in ruhiger Umgebung

44 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Zur Wochenmitte geht es nach Kitzingen: Gastgeber Philipp lädt in sein "Gallo Pardo" ein, wo mediterrane und regionale Küche aufeinandertreffen. Frische Zutaten, kreative Ideen und ein modernes Ambiente prägen das Konzept. Lässt sich die Konkurrenz davon überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen