"Gallo Pardo" in Kitzingen: Deutsch mediterrane Küche in ruhiger UmgebungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.05.2026: "Gallo Pardo" in Kitzingen: Deutsch mediterrane Küche in ruhiger Umgebung
44 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Zur Wochenmitte geht es nach Kitzingen: Gastgeber Philipp lädt in sein "Gallo Pardo" ein, wo mediterrane und regionale Küche aufeinandertreffen. Frische Zutaten, kreative Ideen und ein modernes Ambiente prägen das Konzept. Lässt sich die Konkurrenz davon überzeugen?