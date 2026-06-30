Rundum wohlfühlen im "Restaurant Laguna"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.06.2026: Rundum wohlfühlen im "Restaurant Laguna"
45 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6
Am zweiten Tag geht es erneut nach Klagenfurt am Wörthersee - zu Tanja ins "Restaurant Laguna". Als Teil des Hotels Seepark Wörthersee Resorts in Klagenfurt, bietet sie ihren Gästen ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Die Küche um Chefkoch Renè versorgt die Gäste mit österreichischen Klassikern. Können diese Kreationen den kritischen Gaumen der anderen Gastronomen standhalten?