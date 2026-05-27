Fuego im "El Torero" in Walldorf: Überzeugt die spanische Küche die Mitstreiter?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.05.2026: Fuego im "El Torero" in Walldorf: Überzeugt die spanische Küche die Mitstreiter?
44 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Am zweiten Tag lädt Gastgeber David ins "El Torero" in Walldorf und setzt auf spanisches Feuer gepaart mit badischer Herzlichkeit. In der Küche sorgt Koch Jorge mit chilenischem Temperament für besondere Akzente. Ob diese lebendige Mischung aus internationalem Flair und regionaler Wärme auch bei der Konkurrenz punkten kann?