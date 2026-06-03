Kurz vor dem Finale: Junges Duo leitet die "Bauernschänke Spickendorf"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.06.2026: Kurz vor dem Finale: Junges Duo leitet die "Bauernschänke Spickendorf"
44 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Am vorletzten Tag sorgen Sascha und Marcel für gute Laune - und natürlich für gutes Essen. In der "Bauernschänke Spickendorf" kümmert sich Sascha um den Service und Marcel zaubert in der Küche. Mit ihren abwechslungsreichen Gerichten möchten die beiden überzeugen. Wird ihnen das gelingen?