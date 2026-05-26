Familien-Tradition zum Wochenstart im "Ristorante Da Giovanni"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.05.2026: Familien-Tradition zum Wochenstart im "Ristorante Da Giovanni"
44 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Zum Wochenauftakt trifft italienische Familien-Tradition im "Ristorante Da Giovanni" in Mühlhausen auf gehobene Küche mit modernen Einflüssen. Seit über 40 Jahren steht der Name für Qualität und Handwerk. Kann Gastgeber Marco die Mitstreiter in Heidelberg am ersten Tag überzeugen?